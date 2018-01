El Suprem considera ''altament improbable'' l'alliberament de Junqueras

El Tribunal Suprem ha de decidir si deixa en llibertat Oriol Junqueras després que aquest presentés un recurs d'apel·lació contra la interlocutòria del jutge Pablo Llarena que el passat 4 de desembre va decidir mantenir-lo en presó provisional incondicional. El magistrat argumentava que hi havia risc de reiteració delictiva i de destrucció de proves.



Fonts de la sala segona del Suprem, segons informa El Periódico, consideren "altament improbable" que es modifiqui o revoqui la decisió i subratllen que hi ha escassos precedents de revocació en casos d'apel·lacions contra mesures cautelars.



Oriol Junqueras:

Iniciem un nou any i com sempre hem fet, actuarem seguint els valors universals del diàleg, la pau, la concòrdia i l'amor. Heu estat capaços de grans gestes, cadascú de vosaltres. Des de la diversitat però units.

El camí continua i el farem plegats. Estimeu-vos. — Oriol Junqueras (@junqueras) 31 de desembre de 2017



1 de gener del 2018

60 nits a la presó. — Oriol Junqueras (@junqueras) 1 de gener de 2018

La decisió pot ser clau de cara a la formació del nou govern després del 21-D i marcarà una setmana decisiva per les negociacions entre els partits independentistes. De fet, JxCat, ERC i la CUP encaren des d'aquest dimarts una setmana de converses per decidir la designació de la presidència del Parlament, dels membres de la mesa i la composició del futur govern.Tanmateix, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha opinat en una entrevista a Rac1, aquest dimarts al matí, que hi ha poques possibilitats que Junqueras sigui alliberat demà passat. "El que ens arriba de l'entorn és que és poc probable que sigui així", ha apuntat Sabrià. Tot i això, el dirigent independentista ha subratllat que hi ha plena confiança en l'equip jurídic del partit. Finalment, però, ha assegurat que les decisions sobre els presos són "polítiques i no judicials", per la qual cosa es fa "difícil" preveure què pot passar dijous.Sabrià manté l'esperança de tenir "bones notícies" demà passat, i confia que una eventual sortida de la presó de Junqueras beneficiaria la llibertat també per a Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, citats el pròxim dia 11 de gener.Per la seva banda, Oriol Junqueras se'l veu tranquil i esperançador. En un dels seus últims missatges a Twitter apel·lava al diàleg i la pau.