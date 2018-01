ERC exigeix a JxCat que clarifiqui el retorn de Puigdemont

Última actualització Dimarts, 2 de gener de 2018 15:00 h

"Avui dia, només treballem amb l'opció Puigdemont", afirma Sabrià

ACN | El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha demanat a JxCat que posi damunt la taula com executar l'operació perquè Puigdemont pugui tornar al Palau de la Generalitat i pugui ser investit president.

Sabirà ha asseverat que els pròxims dies caldrà trobar una "solució" amb JxCat i la CUP per aplicar la "proposta guanyadora" i fer tornar Puigdemont. En una entrevista a Rac1, aquest dimarts al matí, el portaveu republicà ha negat que hi hagi cap "alternativa" a aquest pla i ha subratllat que "no té sentit" parlar de "segones opcions".

Així mateix, Sabrià ha insistit que és la llista que encapçala el president Puigdemont qui ha de transmetre com fer efectiu el retorn de Puigdemont: "Està més en mans del PDeCAT i de JxCat", ha sentenciat el portaveu, que ha remarcat que els republicans estan "disposats" a donar llum verda a aquesta via. "Cal veure com es conforma la proposta, que avui dia no és senzilla", i "els demanem que ens proposin com donar-hi forma", ha reiterat.

A més, Sabrià ha dit que "seria bo per a tothom" que la nova legislatura superés almenys el llindar dels tres anys, i ha descartat que s'hagin de repetir les eleccions perquè no hi hagi entesa per investir un president: "Després de la victòria del 21-D el que no podem fer és no posar-nos d'acord".

Sobre les negociacions per a la presidència del Parlament, Sabrià ha dit que caldrà respectar la voluntat de Carme Forcadell, en cas que accepti o bé rebutgi repetir com a màxima representant de la cambra. El portaveu republicà ha constatat que dels dirigents de la darrera legislatura n'hi haurà que voldran continuar exercint les seves tasques i d'altres que voldran canviar. "Cal respecte, perquè s'ho han jugat tot perquè el país arribi fins a l'1-O", ha demanat.

