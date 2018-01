Planta un arbre mentre navegues per internet

No hi ha cap vot

Dos homes plantant arbres a Burkina Faso amb projectes finançats per Ecosia

Amb només 11 segons i utilitzant el buscador online Ecosia es contribueix en la tasca de plantar arbres. Es tracta del substitut ecològic a Google i és fàcil de fer servir. Només cal afegir l'extensió de Google Chrome i utilitzar Ecosia com a pàgina d'inici.



I el funcionament és ben senzill. Només cal introduir les paraules clau del contingut que estàs buscant i t'oferirà una llista de resultats, exactament igual que Google. La diferència rau en el fet que cada usuari té un marcador personal a la part superior dreta de la seva finestra, on s'indica el nombre d'arbres que s'han plantat gràcies a les seves recerques.

De la part que s'entrega directament a la reforestació una part va destinada directament a les organitzacions que treballen a la zona i l'altra es deixa en un fons de reserva. Això és així perquè des de la mateixa Ecosia es van adonar que no tenia sentit entregar els diners cada mes perquè en determinades èpoques de l'any, com les estacions de pluja, no es pot plantar.