Intercanvi d'acusacions entre PP i C's per la impossibilitat d'un Govern unionista

Al seu torn, el popular Barreiro ha recordat els plantejaments que després de les eleccions estatals del 2016 feia C's a Mariano Rajoy i els ha dit que el context aritmètic era similar al que hi ha ara a Catalunya. Ha dit també que "no hi ha cap certesa que pugui conformar-se una majoria independentista" i que si això és així només hi ha dues alternatives: formar una alternativa de govern entorn C's o repetir eleccions, escenari que ha dit que no és el més favorable per aconseguir la normalitat. En aquest sentit, ha dit que si Cs no ho intenta "sembla que té un discurs però l'actuació va per un camí diferent".

En una entrevista a RNE, Barreiro ha reconegut que -tot i que és difícil que s'aconsegueixi un Govern unionista davant d'una aritmètica parlamentària en que l'independentisme suma majoria- cal que C's "mogui fitxa" per anar més enllà d'aquesta aritmètica i "no esgotar cap possibilitat". "Cs té l'obligació, derivada de la responsabilitat del resultat de les eleccions, d'intentar-ho i a partir d'aquí, veure les possibles alternatives", ha declarat.A això li ha contestat el fins ara vicepresident segon de la Mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra, i número tres de Ciutadans (Cs). En una entrevista que publica 'El Español' aquest dimarts, Espejo-Saavedra ha subratllat, en referència al PP: "Potser hauríem de buscar responsabilitats en aquells que no han sabut transmetre el valor de la llei i s'han quedat amb quatre diputats", per també afegir que és "bastant significatiu" que en una comunitat on es "lluita" per la Constitució, el partit que governa a Espanya s'hagi quedat al grup mixt.