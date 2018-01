L'ANC i Òmnium criden a tenyir de groc la cavalcada dels Reis

Un particular elabora 2.000 fanalets amb llaços grocs que es repartiran a la cavalcada dels Reis de Vic

La cavalcada dels Reis de Vic s'omplirà enguany de fanalets amb llaços grocs. Tot i que la distribució dels fanalets anirà a càrrec d'Òmnium, l'ANC i el CDR de la capital d'Osona, la proposta ha sortit d'un particular i ha estat ell mateix qui ha fet el disseny i els ha elaborat "a títol individual". Així ho ha avançat a Rac1.



La coordinadora de l'Assemblea a Osona, Jèss Carol, ha explicat que "abans de plantejar-nos si aquest any fèiem fanalets o no, una persona a títol individual va contactar amb nosaltres per dir-nos que havia agafat el disseny de l'any passat i l'havia adaptat amb un llaç, i ens va demanar ajuda en la distribució". En total s'han elaborat 2.000 unitats de fanalets que es distribuiran en una parada que s'instal·larà a la rambla del Passeig de Vic fins dijous. El diners recaptats es destinaran a la caixa de solidaritat de l'ANC i Òmnium. Carol ha recordat que "malgrat hi hagi Nadal, Cap d'Any i Reis, segueixen havent-hi quatre presos polítics i mig govern a l'exili, i aquesta és una manera de fer-ho visible i de tenir-los presents".