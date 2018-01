Una ''diferència de criteri'' amb el Tribunal de Comptes: així s'excusa C's per l'informe que destapa irregularitats

2 de gener de 2018, 18.18 h

QUIN SUPLICI, DEU MEU, SORTIR DE LA CAMATXA, PER CAURE EN L'ALBI.OLD I ARA QUE SEMBLAVA QUE PODRIEM DESCANSAR ENS ARRIBA EN CARRASPOSA. AQUEST NO DEMANA MAI RES, NOMES HO EXIGEIX. QUAN VAGIN A ESPANYA A DEMANAR VOTS I ELS HI DIGUIN QUE SON ELS MES VOTATS A CATALUNYA, S'HAURA ACABAT ELS CIUDADANOS DELS ENFANTS DE LA PATRIE,.