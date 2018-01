Endavant lamenta que ''no hi ha la suficient correlació de forces'' per convertir la victòria electoral en República

Autocrítica

En un comunicat on valora els resultats del 21-D, l'organització demana al president Carles Puigdemont -com a líder de la llista independentista més votada- que aclareixi "com es pretén materialitzar la República" i expliqui com "capgirar la correlació de forces que actualment impedeix" fer-ho. En aquest sentit, plantegen que cal escollir entre la "via unilateral" o "gestionar l’autonomia i mantenir l’enfrontament polític amb l’estat en vista a forçar un procés de negociació" i entre iniciar un procés constituent "amb posterioritat a la ruptura" o convertir-lo en "un debat polític col·lectiu sense traducció efectiva directa en el marc d’una gestió autonòmica". I cal fer-ho "de forma pública i transparent".