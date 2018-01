La campanya en solitari d'un veí de Porqueres per l'alliberament dels presos polítics

Última actualització Dimarts, 2 de gener de 2018 18:45 h

Fins ara no havíem vist una iniciativa com aquesta

2 ( 4 vots ) Carregant Carregant



ACN/M.B| La ciutadania catalana no pararà fins alliberar els seus presos polítics. Ho hem vist en diverses ocasions, amb iniciatives de tota mena -massives i més petites- des que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i, més tard, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn van ser empresonats per la justícia espanyola avui fa dos mesos. Però, potser, fins ara no havíem vist una iniciativa com aquesta.

En Josep ha demanat la llibertat pels "presos polítics" davant l'Ajuntament de Banyoles © Lourdes Casademont Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Banyoles, presos politics

Un veí de Porqueres (Pla de l'Estany) ha començat aquest dimarts al migdia una protesta a títol individual per demanar l'alliberament dels "presos polítics" davant l'Ajuntament de Banyoles. Amb una pancarta on deia 'llibertat' i una cinta groga penjada al coll, s'ha estat durant una hora tot sol a aquest emplaçament.Segons ha explicat, cada dia repetirà aquest gest i hi sumarà un minut més. "Estic trist per les circumstàncies polítiques per les que passem; voldria que s'acabés d'una vegada la repressió i que els que estan empresonats tornessin a casa i també els que estan a l'exili", ha explicat en Josep.L'home, que està jubilat, afirma que aquest és el "granet de sorra" que vol aportar, esperonat per altres iniciatives com la dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus. I anima a altres persones a que l'acompanyin.