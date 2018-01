La TV3 que vol l'unionisme: les televisions de Múrcia o Castella i Lleó emeten les campanades amb el 0% d'audiència

Unes xifres que contrasten amb el 40.5% d'audiència que va tenir TV3 a Catalunya, l'únic territori en que va liderar una televisió pròpia a banda de les Illes Canàries (on no hi ha cap altra opció perquè el raïm es menja una hora abans, degut al canvi horari).Tant Castella i Lleó com Múrcia són comunitats autònomes que presideix el Partit Popular, des de fa 17 i 23 anys respectivament. La programació de les seves televisions no sol ser gaire seguida i presenta poca varietat de continguts: es tracta de canals, doncs, poc rendibles que viuen pràcticament de subvencions. Però, en aquest cas, a ningú sembla molestar-li.Hi ha altres zones de l'Estat espanyol, que les estadístiques qualifiquen de "resta", on també es va registrar un 0% de Share i les televisions públiques de Madrid, Castella La Manxa o el País Valencià (acabada de ressuscitada després que el PP acabés amb ella) no van arribar a l'1%.La majoria de l'Estat espanyol va optar per Ramon Garcia (i la capa que llueix des del 1998) i Anne Igartiburu a TVE.