El vídeo viral que retrata els discursos de Cap d'any dels presidents autonòmics

Última actualització Dimarts, 2 de gener de 2018 20:30 h

Un tuiter posa un toc d'humor al 'a por ellos' dels líders de les comunitats autònomes

Redacció| Molt s'ha escrit de la manera com els presidents autonòmics espanyols van incloure la situació política a Catalunya en els seus discursos de Cap d'any. Els seus missatges van passar per alt el to conciliador que tants cops han reclamat al president català, Carles Puigdemont, per tal d'exigir que el procés independentista fos castigat de la manera més dura. Un discurs que recordava el 'a por ellos' i que el tuiter Sergi Pinkman s'ha encarregat de convertir en viral. Això sí, amb certes modificacions per deixar pas a l'humor.



El vídeo comença amb un muntatge que extreu fragments dels discursos per tal de posar en boca dels presidents (juntament amb el president espanyol, Mariano Rajoy, i el rei, Felip VI, en el seu discurs la vigília de Nadal) allò que el tuiter pensa que realment volien dir: "Catalunya és 155", "sedició", "inviable"...Sergi Pinkman fa també un paral·lelisme amb el personatge de Cersei Lannister a la sèrie 'Joc de Trons' i la presidenta andalusa, Susana Diaz i -utilitzant un fragment d'una pel·lícula de Will Smith- l'insta a "dir la veritat".D'altra banda, el tuiter fa un muntatge unint fragments dels discursos per tal que es vegi tots els presidents cantant el 'a por ellos', seguit de fotografies de la violència policial espanyola l'1-O i cares de satisfacció de Rajoy i Felip VI. Finalment, es pregunta, "podem dir-li ja dictadura o encara no?".