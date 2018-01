Les clavegueres de l'Estat espien il•legalment el president Puigdemont

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 05:00 h

Moncloa ha donat ordres estrictes de controlar tota l'activitat del president, via el CNI en mans de la vicepresidenta Soraya. Un fet que es tradueix en l'espionatge contra ciutadans que no tenen cap ordre judicial de recerca.

@joanpuig .- El govern espanyol no s'amaga, de nou vulnera la seva legalitat i ha ordenat un control exhaustiu del dia a dia del president Puigdemont i els consellers exiliats sense cap mena de protocol. Segons ha pogut saber directe!cat, els membres del Govern legítim són víctimes de l'espionatge de les seves comunicacions i els seus moviments. A més d'un detallat control dels vols a Brussel·les i els aeroports propers.

Per fer possible aquesta operació el Gobierno ha ampliat la plantilla de funcionaris i membres del Centre Nacional d'Intel·ligència destinats a la capital europea. D'aquesta manera aconsegueixen informacions que són distribuïdes a la premsa amiga per banalitzar l'exili, una banalització que també fa forat entre alguns mitjans catalans. Un intent més per dividir l'independentisme entre els republicans i Junts x Catalunya.Durant la nit de cap d'any, uns amics del president van acompanyar Puigdemont a Brussel·les per celebrar junts, com ja varen fer altres vegades, l'inici d'un nou any. Segons ha pogut saber directe!cat, la foto de celebració,i es va difondre a les xarxes, fou interceptada d'una conversa privada que tenia un dels assistents amb un familiar sense cap ordre judicial.El diari nacionalista ho va aprofitar per intentar construir un relat i barrejar el president Puigdemont amb Terra Lliure, recuperar el missatge de la violència vinculada amb l'independentisme. El CNI, per la seva part, va repartir per les xarxes socials la fotografia "robada il·legalment", una nova mostra de com l'Estat no perdona i utilitza totes les armes al seu abast per intentar fer mal.Són les tàctiques d'un estat corrupte com l'espanyol, davant les seves mancances democràtiques intenta desprestigiar el Govern legítim de Catalunya i reparteix les informacions esbiaixades entre la premsa "amiga" espanyola i catalana per carregar contra l'exili del govern català.