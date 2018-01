[Vídeo] La jutgessa Alaya reconeix que no existeix la independència judicial a l'Estat espanyol

La jutgessa va carregar durament contra el poder polític, que segons ella, intenta polititzar el poder judicial. En aquest sentit, afirma que la independència judicial està "trontollant de manera extremadament greu". I sentencia que el poder polític roba al poder judicial "la seva principal font de legitimitat: el control al poder executiu".

BRUTAL: La jutgessa Alaya, titular del jutgat número 6 des de 1998, denuncia que a Espanya NO EXISTEIX la independència judicial i que “PP i PSOE posen els jutges al seu interès”.



"El joc processal és molt subtil i passa desapercebut per a la majoria dels ciutadans", reconeix Alaya, que afegeix que això és aprofitat pels poders públics per posar "més traves als jutges per poder lluitar contra els delictes o per a coartar aquesta independència judicial". Finalment, avisa que "la independència judicial està en crisis, i per tant, l'estat de dret també".