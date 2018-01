Picabaralla entre Rull i Rivera per la iniciativa de tenyir de groc la cavalcada de reis

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 11:30 h

El conseller contesta un tuit del líder de C's que critica la proposta de l'ANC i Òmnium

Redacció | El número sis de JxCat, Josep Rull, ha replicat el missatge del president de C's, Albert Rivera, on demana que la Nit de Reis concorri sense missatges polítics: “Podrien deixar que els nens gaudissin de la cavalcada dels Reis Mags sense ideologies ni sectarisme, si us plau?”, ha dit a Twitter el líder de la formació taronja.

Podrien deixar que quatre pares innocents (dos dels quals amb fills petits) poguessin gaudir de la cavalcada dels Reis Mags fora de la presó? Mentrestant, llaços grocs de llibertat, de justícia, d'humanitat. https://t.co/jYRk5fPoFO — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 2 de enero de 2018

¿Podrían dejar a los niños que disfruten de la cabalgata de los reyes magos sin ideologías ni sectarismo, por favor? https://t.co/sAGscE6Q31 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 2 de enero de 2018





Rull li ha contestat tot recordant que Oriol Junqueras, Quim Forn i els ‘Jordis’ no podran passar el 5 de gener a casa perquè estan empresonats: “Podrien deixar que quatre pares innocents poguessin gaudir de la cavalcada dels Reis Mags fora de la presó? Mentrestant, llaços grocs de llibertat, de justícia, d'humanitat”.L'ANC i Òmnium del Bages van fer una crida a través de les xarxes socials aquest dimarts per rebre la cavalcada dels Reis Mags a Manresa amb roba o complements de color groc en solidaritat amb els presos polítics. Amb el missatge 'Rebem la Cavalcada de Reis de groc', les entitats volen aprofitar que TV3 ha escollit la capital del Bages per fer la retransmissió en directe.