Europa dubta de la capacitat d'Espanya per fer front a la corrupció

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 12:30 h

El Consell Europeu qüestiona els esforços que està fent l'Estat en aquesta matèria

ACN | El Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (GRECO) qüestiona en un informe publicat aquest dimecres els esforços d'Espanya en la lluita contra la corrupció. El document revisa el nivell de compliment de l'Estat en l'aplicació de les recomanacions fetes el 2013 per prevenir i combatre la corrupció pel que fa a parlamentaris, jutges i fiscals. En aquest sentit, denuncia que el compliment es manté com a "globalment insatisfactori".

El GRECO considera que Espanya no ha implementat del tot cap de les onze recomanacions fetes per l'organització el 2013: set s'han implementat de manera parcial mentre que quatre no s'han posat en pràctica. L'informe també fa referència a la necessitat d'implementar mesures encaminades a millorar la independència del poder judicial.



Una de les recomanacions que no s'han implementat en els darrers quatre anys és l'adopció d'un codi de conducta per a diputats que sigui fàcilment accessible i que inclogui informació sobre, per exemple, prevenció de conflictes d'interessos, obsequis o interessos financers. L'informe també recull que la recomanació per introduir normes sobre com els membres del Congrés es relacionen amb lobbistes que busquen influenciar en el procés legislatiu només s'ha implementat de manera parcial.



Qüestiona la independència del poder judicial



En l'aspecte judicial, l'organització lamenta que no s'ha posat en marxa de forma completa la recomanació sobre dur a terme una avaluació del marc legislatiu que governa el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i els seus efectes sobre la realitat i la independència percebuda d'aquest cos. En el text es reitera que les autoritats polítiques "no han d'estar involucrades, en cap cas, en el procés de selecció d'un canvi judicial". El mateix passa amb la recomanació que demanava establir criteris objectius i requisits d'avaluació en la llei pel nomenament dels alts càrrecs de la judicatura. En aquest sentit, el Consell d'Europa critica la manca de desenvolupament legislatiu per establir els criteris a l'hora de nomenar els presidents dels tribunals provincials, tribunals superiors de justícia, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem per garantir que no aixequen "cap dubte sobre la independència, imparcialitat i transparència del procés". Tot i els avisos, el Consell d'Europa subratlla també en l'informe "l'alta qualitat del sistema judicial". En aquest sentit, celebra el procés per emetre una estratègia nacional de justícia i augmentar la independència i eficiència del poder judicial. Recull, per exemple, que s'ha adoptat un codi de conducta i s'ha creat una Comissió d'Ètica Judicial amb un paper consultiu, tot i que recorda que encara no ha començat a funcionar.

