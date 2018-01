L'advocat de Junqueras demanarà el trasllat a una presó catalana

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 13:30 h

La intenció és que pugui sortir i anar als plens del Parlament

ACN | L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, ha avançat que, en cas que el Suprem mantingui el vicepresident destituït en presó preventiva, demanarà el trasllat a un centre penitenciari català per tal que pugui sortir i assistir als plens del Parlament.

La sala segona del Suprem revisa dijous la situació personal del vicepresident destituït a petició del seu advocat. Van den Eynde confia que Junqueras pugui sortir de la presó d'Estremera –on està intern des del 2 de novembre- perquè ha de poder exercir els seus drets polítics un cop ha estat escollit diputat. "Això és un argument de pes enorme a l'hora de revisar la mesura cautelar, hi ha milers d'alternatives menys greus que la presó preventiva", ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio.



També ha assegurat que hi ha jurisprudència anterior que fa pensar que Junqueras podria sortir de la presó per ser investit president si fos necessari, tot i que després hagués de tornar a ingressar a un centre penitenciari.



L'advocat de Junqueras considera que hi ha arguments per tal que dijous la sala segona del Tribunal Suprem –que actua com a sala d'apel·lacions- decideixi aixecar la mesura cautelar de presó preventiva al vicepresident destituït.



Què passa si no surt?

Tanmateix, també contempla diversos escenaris si Junqueras no surt de la presó demà. Entre ells, continuar presentant recursos a diferents estaments judicials, tornar a demanar que declari davant el jutge instructor, Pablo Llarena, o sol·licitar el trasllat a un centre penitenciari català. D'aquesta manera, es facilitaria que pogués sortir de la presó per assistir als plens del Parlament. Una situació que, segons Van den Eynde, s'ha de poder permetre perquè existeix jurisprudència anterior i perquè suposa garantir "el dret de participació política".

Per al lletrat, el fet que Junqueras hagi estat escollit diputats i sigui "el representant polític de milers de ciutadans" és un argument "de molt pes". A més, apunta que hi ha "milers d'alternatives" a la presó provisional i que el Suprem podria decantar-se per mesures "menys greus". "Hem de recordar que la instrucció encara no ha ni començat i que el senyor Junqueras no ha estat jutjat", ha remarcat.



Puigdemont investit?

També ha argumentat que si Carles Puigdemont no pot ser investit, Junqueras podria sortir de la presó per assistir al ple d'investidura i prendre possessió com a president de la Generalitat. Posteriorment, però, hauria de tornar a la presó. Segons Van den Eynde, hi ha jurisprudència que defensa que el seu client ha de poder sortir de la presó per assistir als plens un cop ha estat escollit diputat .

