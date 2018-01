Arrimadas exigeix, a la desesperada, la presidència del Parlament

La possibilitat que Carme Forcadell repeteixi com a presidenta del Parlament està a les seves mans. Forcadell està valorant si vol continuar al càrrec però encara no ha pres una decisió definitiva, segons han explicat a l'ACN fonts pròximes a Forcadell. La número 4 de la llista d'ERC a les eleccions del 21-D està acusada de rebel·lió, sedició i malversació per haver permès el debat i votació de diverses lleis i resolucions relacionades amb el procés en una legislatura que ha estat convulsa. De fet, va passar una nit a la presó d'Alcalá Meco i va quedar en llibertat provisional després de pagar una fiança de 150.000 euros. L'inici de la nova legislatura podria no ser fàcil tenint en compte que sobre la taula hi ha el debat de si Carles Puigdemont podria ser investit president de la Generalitat des de Brussel·les per via telemàtica. El reglament de la cambra catalana no especifica que el candidat hagi d'assistir presencialment a la sessió d'investidura tot i que sí que precisa que ha de presentar davant del ple el seu programa de govern.Tot i que el mes de novembre es donava gairebé per fet que Forcadell no voldria anar a les llistes d'ERC a les eleccions del 21-D, per sorpresa, al final va decidir anar-hi i va ocupar el número 4 per Barcelona. La negociació sobre la presidència del Parlament i la Mesa va molt lligada a la negociació global per formar govern, però la designació del càrrec de la presidència de la cambra catalana correspon a ERC, com en la passada legislatura.