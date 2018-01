JxCAT i ERC negocien a Brussel·les la investidura de Puigdemont

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 14:30 h

Forcadell està valorant si vol continuar al càrrec de presidenta del Parlament

Redacció | JxCat i ERC ja negocien a Brussel·les com s'ho faran per poder investir Carles Puigdemont de nou president. Segons explica el diari Ara, una delegació dels dos partits independentistes ha viatjat a la capital belga per començar una negociació extensa aborda diferents temes com per exemple, la llista de persones que formaran el nou Govern així com la composició de la Mesa del Parlament.

S'hi estaran fins aquest dijous. I cal recordar que és justament el mateix dia que el Suprem decidirà si deixa sortir de la presó Oriol Junqueras. Ara bé, passi el que passi, els dos partits ja tenen alguns acords tancats, i per tant, inamovibles.

Els acords tancats

El primer d'aquests acords és que Carles Puigdemont torni a ser qui lideri el Govern. El segon, que Oriol Junqueras en sigui el número 2. I encara hi ha un tercer: que els republicans tornin a encapçalar la presidència del Parlament.

Forcadell no ho té clar

La possibilitat que Carme Forcadell repeteixi com a presidenta del Parlament està a les seves mans. Forcadell està valorant si vol continuar al càrrec però encara no ha pres una decisió definitiva, segons han explicat a l'ACN fonts pròximes a Forcadell.

La número 4 de la llista d'ERC a les eleccions del 21-D està acusada de rebel·lió, sedició i malversació per haver permès el debat i votació de diverses lleis i resolucions relacionades amb el procés en una legislatura que ha estat convulsa. De fet, va passar una nit a la presó d'Alcalá Meco i va quedar en llibertat provisional després de pagar una fiança de 150.000 euros.

Els problemes d'aquesta legislatura

L'inici de la nova legislatura podria no ser fàcil tenint en compte que sobre la taula hi ha el debat de si Carles Puigdemont podria ser investit president de la Generalitat des de Brussel·les per via telemàtica.





El reglament de la cambra catalana no especifica que el candidat hagi d'assistir presencialment a la sessió d'investidura tot i que sí que precisa que ha de presentar davant del ple el seu programa de govern.

