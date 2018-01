La Comissió Europea evita respondre preguntes sobre Catalunya

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 16:00 h

Una portaveu de la Comissió Europea repeteix que la posició de la institució és "ben coneguda" i descarta fer cap comentari sobre "el resultat d'unes eleccions regionals"

7 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN | La Comissió Europea manté el mateix discurs que fa setmanes tot i la celebració de les eleccions a Catalunya del 21 de desembre. Una de les portaveus de la institució, Mina Andreeva, ha evitat respondre aquest dimecres si la CE creu que el govern espanyol hauria de dialogar amb el govern que es formi a Catalunya.

En la primera compareixença comunitària després de les eleccions -l'executiu comunitari va fer vacances entre el 22 de desembre i el 2 de gener- Andreeva ha afirmat que la posició de la institució sobre Catalunya "és ben coneguda i s'ha repetit sovint a diferents nivells".



"No tenim res a comentar sobre els resultats d'unes eleccions regionals, com és el cas", ha declarat. Aquesta ha estat la seva resposta a la pregunta de l'ACN sobre si Brussel·les creu que, davant la repetició d'una majoria independentista al Parlament, és moment per Espanya d'asseure's a negociar.



Un altre portaveu de la institució, Margaritis Schinas, va descartar la setmana de les eleccions "especular" apuntant que "primer cal tenir un govern". "Les eleccions dijous són unes eleccions per escollir un govern regional i la Comissió Europea treballarà sempre amb tots els governs regionals, és la nostra manera d'operar", va assenyalar llavors Schinas.

Notícies relacionades