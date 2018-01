Aragó provoca els alcaldes lleidatans amb un llibre antiindependentista

Claüc cat cat

3 de gener de 2018, 17.55 h

Cap problema. La Generalitat pot fer el mateix als ajuntaments de la Franja. De passada informar bé a tots els franjolins de la realitat que els hi amaguen.

Cal dir que nosaltres hi sortim guanyant ja que nosaltres hem escoltat mil vegades la versió mentidera espanyola (quasi tots els mitjans ho son). Per tant, escoltar-la una altra vegada no ens farà canviar. Ells en canvi no tenen ocasió d'escoltar la nostra versió. Per tant, tenim més a guanyar. Apart que si un es basa en la mentida i ... Llegir més