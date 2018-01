L' alcalde exsocialista que es va passar al PPC critica TV3 per un mural de 'La Marató'

"Els deixes pintar un mural -ha escrit, via Twitter, com si l'espai públic del poble fos seu- amb fins benèfics i et planten el logotip de la televisió més sectària i partidista que hi ha". Segons ell, es tracta d'una mostra que els responsables de la gala benèfica ''no desaprofiten cap oportunitat per ocupar l'espai públic''.



En una altra piulada feta ahir dimarts, també va criticar que TV3 ''continuï igual'' després del 21-D. Dante Pérez va deixar el PSC després que el partit anunciés el fitxatge de l'exlíder d'Unió, Ramon Espadaler. Es va passar al PPC i va ser el número 2 de la llista per Lleida, on el partit no va aconseguir cap diputat al Parlament.

Les dejas pintar un mural con fines benéficos y te plantan el logo de la televisión más sectaria y partidista que hay. No desaprovechan una oportunidad para ocupar el espacio público. pic.twitter.com/iKuzN2Hdco — Dante Pérez (@danteperezberen) 3 de gener de 2018