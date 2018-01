Concentracions arreu de Catalunya per donar suport a Junqueras el dia que podria ser excarcerat

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 18:00 h

ACN| L'ANC i Òmnium han convocat per aquest dijous -a les 20h- diverses concentracions ciutadanes per donar "tota la força i el suport" a Oriol Junqueras. El vicepresident està citat aquest dijous pel Tribunal Suprem, que revisarà la seva situació de presó preventiva a petició de l'advocat de la defensa.

Una delegació d'ERC es traslladarà demà al Suprem per donar suport a Junqueras



Una delegació d'ERC es traslladarà aquest dijous a les portes del Tribunal Suprem per donar suport al president del partit, Oriol Junqueras.



La delegació dels republicans estarà encapçalada pel vicesecretari general de coordinació interna, Isaac Peraire, i també estarà formada per diputats al Congrés, entre ells, Gabriel Rufián i Ester Capella. Així com una representació de senadors amb Mirella Cortés i Bernat Picornell i electes al Parlament com Bernat Solé, Ruben Wagensberg, Jenn Díaz, Òscar Peris, i Gemma Espigares.



Destaca la concentració a la plaça de la vila de Sant Vicenç dels Horts, la localitat de Junqueras, on està previst que intervinguin l'alcaldessa, Maite Aymerich, així com el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro. Però les entitats també han estès la convocatòria a totes les places dels ajuntaments de capitals de comarca.Junqueras fa dos mesos que és a la presó d'Estremera acusat dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons.