Zara cedeix: rotularà en castellà a Barcelona a petició de Jordi Cañas

De seguida, la xarxa social va omplir-se de crítiques i mofes pel comentari de Cañas: la polèmica estava servida.Però el que més sorprèn és que l'empresa del magnat gallec, Amancio Ortega (a qui es podria qüestionar per altres aspectes, com acusacions d'explotació laboral i infantil en el procés de fabricació dels seus productes a països com L'Índia) reaccionés ràpidament per donar la raó a l'exportaveu de Ciutadans (envoltat també per altres polèmiques, entre elles, de corrupció): s'han compromès a canviar el cartell. "Disculpi si pot donar lloc a malentesos. Per evitar-los, en el cas concret a què fa referència, el cartell serà modificat en els pròxims dies per incorporar el castellà", han contestat.



2- En las señalizaciones de pisos de tiendas con elevado tránsito de turistas en las que utilizamos el inglés, pueden darse casos como el que nos planteas o como en esta otra imagen de Paseo de Gracia 16 en Barcelona, en inglés, castellano y catalán. pic.twitter.com/XOR5JdLAkZ — ZARA CARE (@ZARA_Care) 3 de gener de 2018

.Así, si lo he entendido bien, la tienda de Portal del Ángel es exclusiva para turistas (extranjeros) y por eso está solo rotulado en catalán e inglés, excluyendo el castellano (cuyos hablantes no deben ser clientes) ¿no? Y en el resto de tiendas está en los tres idiomas ¿si? pic.twitter.com/TB5wtrKXFO — Jordi Cañas (@jordi_canyas) 3 de gener de 2018

I és que la resposta que Zara havia donat abans a l'exdiputat ("en les senyalitzacions de pisos de botigues amb elevat trànsit de turistes a les que utilitzem l'anglès, poden donar-se casos com el que ens planteja o com al Passeig de Gràcia, en anglès, castellà i català") no va ser prou convincent per a Cañas, que no va acceptar les seves explicacions i va replicar:"Si ho he entès bé, la botiga de Portal de l'Àngel és exclusiva per a turistes (estrangers) i per això està sol retolat en català i anglès, excloent el castellà (els parlants no han de ser clients top) no? I a la resta de botigues està en els tres idiomes ¿si?". Finalment, Zara va acabar cedint al seu atac catalanofòbic.