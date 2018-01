El Departament d'Economia destapa les ''manipulacions'' de De Guindos pel que fa al cost del procés

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 18:30 h

La directora general d'Anàlisi Econòmica del Departament d'Economia de la Generalitat l'ha desmentit via Twitter

Redacció| El ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, anunciava aquest dilluns que la crisi política a Catalunya hauria tingut un cost de 1.000 MEUR en el PIB . Una xifra que ha desmentit -via Twitter- la directora general d'Anàlisi Econòmica del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Mas.

El Sr @Ldeguindos confunde trimestre con año: aún aceptando un 0,4% el 4T (la Airef lo desmiente, prevé un 0,7%, superior al 0,5% del 2016), el impacto en el PIB sería de una quarta parte de lo que afirma. Basta de manipular.https://t.co/by1J5roGaf — Natàlia Mas Guix

Segons Mas, De Guindos confon "trimestre amb any" (va calcular un decreixement sobre el PIB al tancament de l'any, quan hauria d'haver tingut en compte només el quart trimestre) i assegura que -tot i que hi hagués una desacceleració de quatre o cinc dècimes en el PIB com la que ell planteja i que ella, apuntant a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, qüestiona- l'impacte en el PIB seria d'una quarta part del que diu el ministre espanyol: 250 milions d'euros."Prou de manipular", reclama Mas, davant les afirmacions de De Guindos.