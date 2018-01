Cop de porta definitiu dels comuns a Arrimadas

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 19:00 h

Arrimadas persisteix en intentar la investidura si JxCat, ERC i la CUP no es posen d'acord, però igualment necessitaria els vots de Catalunya en Comú-Podem

ACN| Els comuns han tancat la porta a facilitar que C's tingui la presidència del Parlament o de la Generalitat. Fonts de Catalunya en Comú-Podem han deixat clar que la líder de Cs, Inés Arrimadas, no pot comptar amb la formació que encapçala Xavier Domènech. En cap cas, doncs, els comuns investiran la candidata de C's ni tampoc facilitaran que Arrimadas tingui els suports necessaris. De fet, des de Catalunya en Comú Podem subratllen que, si depèn d'ells, Arrimadas no serà cap del Govern, ni C's tindrà la presidència del Parlament. Fins ara la cap de files de C's ha persistit en la idea d'intentar la investidura en cas que JxCat, ERC i la CUP no es posin d'acord. Però per això necessitaria els vots a favor de la coalició de Domènech.

L'aritmètica parlamentària sorgida de les eleccions del 21-D fa que el bloc independentista format per JxCat (34 diputats), ERC (32) i la CUP (4) sumi 70 escons. I que el bloc constitucionalista que integren Cs (36), PSC (17) i PPC (4) en tingui 57. Al seu torn, Catalunya en Comú-Podem en té 8. Les opcions d'Arrimadas per a presidir el Govern passen perquè els cinc diputats electes independentistes que estan a Brussel·les -Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig (JxCat), i Toni Comín i Meritxell Serret (ERC)- i els tres que estan a la presó –Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sànchez i Quim Forn (JxCat)- no renunciïn als seus escons perquè corrin les llistes respectives. Així, sense aquests vuit diputats, la majoria independentista es veuria reduïda en 62 diputats.

Davant d'aquest escenari, Arrimadas en tindria prou si almenys sis dels vuit diputats de Catalunya en Comú-Podem voten a favor de la seva investidura, i els altres dos s'hi abstenen. La candidata de Cs obtindria 63 vots, un mes dels 62 vots independentistes que previsiblement hi votarien en contra. D'aquesta manera Arrimadas podria ser escollida presidenta en segona volta, quan es requereix una majoria simple, és a dir, més 'sí' que 'no'. Tot i això, la fermesa de l'equip de Domènech fa que Cs tingui pràcticament impossible sumar prou suports.

Sigui com sigui, Arrimadas ha reiterat aquest dimecres al matí, en una entrevista a Onda Cero, que si els partits independentistes "no es posen d'acord, no tornen els que han fugit i no renuncien als seus escons perquè corri la llista, nosaltres estarem allà per intentar tenir la presidència". En aquest context, ha afegit que "no veu clar" que JxCat, ERC i la CUP es puguin posar d'acord.

Cap contacte entre comuns i Cs

D'altra banda, les fonts consultades també han apuntat que ningú de Cs no ha contactat de moment amb Catalunya en Comú-Podem per negociar cap escenari. I és més. Els de Domènech asseguren que tampoc donarien suport a Arrimadas, encara que Cs oferís a canvi la presidència del Parlament al cap de llista dels comuns. Aquesta és una possibilitat que tampoc s'ha posat damunt la taula, segons expliquen des de la coalició d'esquerres.

Aquest mateix dimecres al matí Arrimadas ha insistit que el seu partit ha de presidir el Parlament per evitar que "els partits separatistes repeteixin les mateixes barbaritats i es tornin a saltar les lleis". En una entrevista a Onda Cero, la líder de Cs ha reivindicat que li correspon a la seva formació presidir la cambra catalana, tenint en compte que va guanyar les eleccions del 21 de desembre. El nom de la presidència del Parlament així com els membres de la Mesa s'haurà de votar el 17 de gener, dia fixat pel govern espanyol per constituir la cambra catalana.