La paranoia s'instal·la a la caverna amb noves estrambòtiques teories sobre el retorn de Puigdemont

Per vaixell, en un maleter o disfressat

Redacció | La paranoia s'ha instal·lat al diari ABC, si ahir publicava la fotografia robada pel CNI sense ordre judicial del sopar de cap d'any del president Puigdemont amb dos amics seus, avui, amb un article de Salvador Sostres, ha evidenciat la desesperació de l'unionisme per capturar el líder de l'executiu legítim de Catalunya.

Els intents de la caverna mediàtica per injectar ànims a les bases unionistes, que després de la derrota del 21 de desembre a poc a poc es van fent a la idea que la independència és més a prop que mai, ha propiciat que avui el diari ABC especulés amb el retorn del president Puigdemont amagat al maleter d'un cotxe, disfressat, seguint les rutes de les muntanyes, per traspassar la frontera i presentar-se al Parlament per ser investit.

La teoria, que el mateix Puigdemont durant la campanya electoral va valorar amb un to de sorna, afirma que el president sondeja entrar al país enganyant, "com ja va fer amb les urnes del referèndum", el CNI.