Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 20:00 h

El president d'ERC escriu un article des d'Estremera on assegura que les presons conviden a cultivar l'actitud "estoica"

4 ( 3 vots ) Carregant Carregant



ACN| El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat els "mals polítics" que volen "imposar la força sobre la consciència democràtica i profundíssimament humana de molts". Ho ha fet a través d'un article escrit des de la presó d'Estremera i publicat a 'El Matí Digital'. Junqueras està citat aquest dijous pel Tribunal Suprem, que revisarà la seva situació de presó preventiva a petició de l'advocat de la defensa.

En l'escrit, Junqueras diu que no és casual que les presons "convidin a cultivar una actitud estoica" i recorda el paper de l'estoïcisme en la Roma imperial, on afirma que va ser l'escola filosòfica més exitosa "potser perquè la capacitat de mantenir-se ferm en front de l'atzar del destí i de la fidelitat a la pròpia consciència individual davant d'un poder polític cada vegada més despòtic era especialment útil en aquell període". El republicà posa com a exemple la "dignitat" de Sèneca en contraposició als "deliris de grandesa i als esclats de violència" de Neró.



Junqueras també recorda un text de l'escriptor portuguès Fernando Pessoa que diu: "Com a gladiador condemnat pel seu destí d'esclau a posar-se damunt l'arena, saludo, senes que receli el Cèsar que hi hagi aquest circ envoltat d'estrelles. Saludo de front, sense orgull, perquè l'esclau no pot tenir-ne; sense alegria, que no pot ser fingida per un condemnat. Així i tot, saludo, perquè no vull faltar a la llei, que tota la llei em manqui. I, tot acabant de saludar, em clavo al pit l'espasa, que ja no em servirà per combatre. Si el vençut és qui mor i el vencedor qui mata, amb això, confessant-me vençut, m'institueixo vencedor".

El president d'ERC finalitza dient que "per alguna associació d'idees que cada lector podrà interpretar com millor li sembli oportú" li ha retornat a la memòria en aquests dies en que els polítics "que han renunciat a la política" volen "imposar la seva força".