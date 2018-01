El Gobierno retalla en 780 milions el finançament de la Generalitat per aquest 2018

Última actualització Dimecres, 3 de gener de 2018 21:00 h

Montoro al·lega que ha hagut de prorrogar els pressupostos del 2017

ACN| El Ministeri d'Hisenda retallarà en 780 milions d'euros el finançament a la Generalitat per any per la pròrroga dels pressupostos del 2017 per part de l'executiu espanyol, segons han confirmat fonts del Departament d'Economia i del ministeri. Així, dels 17.617 milions d'euros que el govern espanyol va anunciar que aportaria a la Generalitat, durant el transcurs del Consell de Política Fiscal i Financera del passat mes de juliol, en concepte de bestreta, finalment en seran 16.838 milions d'euros. Fonts del govern espanyol han explicat a l'ACN que aquesta mesura "no és un cas excepcional de Catalunya" i que "afecta a totes les comunitats". Per la seva banda, fonts del Departament d'Economia han replicat que aquest argument "no té cap sentit" perquè el fet que els comptes estiguin prorrogats no afecta en la previsió d'ingressos.

En el Consell de Política Fiscal i Financera de l'estiu passat, el govern espanyol va establir en 17.617 milions d'euros els diners que avançava a Catalunya en previsió de la recaptació d'impostos que faria la Generalitat – a banda hi incloïa 1.618 MEUR pendents de la liquidació del 2016, que deixava el total a percebre en 19.111 milions d'euros-. Ara, però, coincidint amb l'inici d'any, el Ministeri d'Hisenda ha comunicat a les comunitats que la pròrroga dels pressupostos de l'Estat impedirà abonar l'import acordat al juliol, que queda fixat en 16.838 milions d'euros.

Pel Departament d'Economia, aquesta explicació "no té sentit" perquè aquesta circumstància no influeix en la previsió dels ingressos previstos per a aquest any, en un context a més de recuperació econòmica en què els ingressos poden augmentar. D'altra banda, fonts del Departament també han criticat que la xifra resultant sigui 125 milions d'euros inferior a la prevista per al 2017, quan "almenys hauria de ser igual", tenint en compte la millora de l'economia.

Sobre els efectes que pugui tenir aquesta retallada, Economia ha negat que pugui traduir-se en retallades perquè els pressupostos de la Generalitat encara no estan elaborats.

Per la seva banda, el Ministeri d'Hisenda ha remarcat que la retallada de 780 milions d'euros "no és un cas excepcional de Catalunya" perquè afecta totes les comunitats autònoms. En aquest sentit, han afegit que no hi pot haver augments perquè els pressupostos són els del 2017 prorrogats.