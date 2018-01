La Guàrdia Civil manté un condemnat per tortures i indultat per Aznar com a màxim responsable de la UCO

Última actualització Dijous, 4 de gener de 2018 05:00 h

Sánchez Corbí torna a l'escena pública amb el cas de Diana Quer

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



@JoanSole_ | El cas de l'assassinat masclista de Diana Quer ha donat peu a l'aparició d'una vella figura de la Guàrdia Civil, desapareguda dels focus però present en la direcció policial.

Sánchez Corbí durant la roda de premsa pel cas Diana Quer Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Sánchez Corbí

El coronel Manuel Sánchez Corbí, cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, és l'enèsim exemple de la impunitat en els cossos policials de l'Estat. Condemnat a quatre anys de presó i sis d'inhabilitació l'any 1997 per torturar un presumpte activista d'ETA, Kepa Urra, a Basauri l'any 1992, segueix en la direcció de la policia 26 anys després dels fets gràcies a l'indult del primer govern del José Maria Aznar l'any 1999.

El perdó, que fou aprovat en un Consell de Ministres i amb el vistiplau de la titular de Justícia, deixava en res la condemna de qui fou reprovat per l'Associació de Drets Humans del País Basc que varen denunciar la violència policial contra Urra.

Per més inri, no ha estat fins al passat mes de juny quan el Gobierno es va plantejar seriosament el cessament de Sánchez Corbí. Però no fou per la condemna que pesa sobre ell, sinó per investigar Rodrigo Rato i Cristina Cifuentes en l'Operació Guateque. Un cas on els 34 acusats varen ser absolts després d'anul·lar la prova que els incriminava, una gravació sense ordre del jutge, pels delictes de suborn, falsedat documental, tràfic d'influències, prevaricació ambiental, delictes contra el Patrimoni Històric i delicte de negociació prohibida amb funcionaris.