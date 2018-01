La disputa entre Junqueras i Puigdemont per la presidència ocupa les principals portades

Última actualització Dijous, 4 de gener de 2018 09:00 h

El País titula: 'Junqueras, dispuesto a suplir a Puigdemont si no regresa'

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Les portades de la premsa recullen les negociacions i condicions dels partits independentistes sobre la presidència del Parlament, la decisió del Suprem que pot deixar en llibertat aquest dijous Oriol Junqueras i les xifres de l'atur.

Portada de la Razón el 4 de gener © kiosko.net Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes diaris, portades, premsa

Notícies relacionades

El Periódico: "El Castor burla el Constitucional"La Vanguardia: "Puigdemont només tornarà si hi ha un pacte amb l'Estat"El País: "Junqueras, dispuesto a suplir a Puigdemont si no regresa"La Razón: "Puigdemont iría a elecciones antes de que Junqueras sea president"El Mundo: "Europa exije que los jueces elijan al CGPJ y no los políticos"ABC: "España planta cara al paro"