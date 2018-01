​La CUP insisteix en la via unilateral si el diàleg no funciona

Última actualització Dijous, 4 de gener de 2018 09:30 h

Riera recorda que ara tenen 4 escons que tenen ara segueixen sent determinants

A.S. | La CUP manté de dalt a baix el discurs de la campanya electoral. La principal condició perquè els anticapitalistes acceptin la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat "és que hi hagi un programa polític de materialització de la República". Així ho ha explicat el 'cupaire' Carles Riera en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Però, com es fa amb el 155 en marxa? "Denunciant i reivindicant la suspensió de l'article que és quelcom que l'Estat i el Govern espanyol ja haurien d'estar fent. Ja fan tard", ha constatat. "Si aquest 155 no s'aixeca, cal desobeir-lo, no acatar-lo. Aleshores tornaríem a la via unilateral perquè el govern espanyol ens hi abocarà".

"Nosaltres esperem que JxCAT i ERC estiguin disposats a tornar a la via unilateral si la via del diàleg amb l'Estat no porta enlloc". "Entrar en situació de diàleg amb l'Estat per arribar enlloc, i trobar-nos en un encotillament no és obeir el mandat del 21 de desembre, que és nítid i de majoria republicana". Riera ha volgut deixar constància que són partidaris del diàleg si l'Estat també hi està disposat. "El camí adequat és tirar endavant amb la materialització de la República amb una mesa de majoria republicana i un govern republicà".

El 'cupaire' ha explicat que la formació respectarà qualsevol decisió que Puigdemont prengui sempre que aquesta ajudi a la materialització de la República. Ara bé, preguntat per les persones que la CUP podria investir com a president de la Generalitat, Riera ha subratllat que ara mateix "per nosaltres és important que ens posem d'acord en què farà aquest govern" i no tant en les persones. "Ha de ser un govern compromès amb la República. Si és possible amb diàleg millor, si no per la via unilateral". "Si ens posem d'acord en aquests temes, la CUP està disposada a assumir qualsevol responsabilitat".



Els 4 escons

Riera ha recordat que ara tenen 4 escons i que segueixen sent determinants tot i ser un actor més petit: "però estem disposats a assumir sense límit qualsevol mena de responsabilitat". Sobre els resultats, el 'cupaire' ha ressaltat que "estan molt lluny del que nosaltres expectàvem".

"El que és una evidència, és que hi ha hagut una part del vot del 2015 que va passar d'ERC amb la CUP i que ara ha tornat amb l'estímul que ERC obtingués més vot que Cs, d'altres han votat a JxCAT per l'efecte Puigdemont i el govern a l'exili". "Els 4 escons ens donen menys potència però la que tenim, l'aprofitarem al màxim", ha reblat.

