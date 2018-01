Capella descarta un ''pla B'' si Puigdemont no pot ser investit president

D'altra banda, la diputada republicana ha remarcat que el procés contra Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart "és polític i no jurídic". En aquest sentit, es concentrarà aquest dijous al matí davant les portes del Tribunal Suprem per demanar l'alliberament de Junqueras, que avui compareix davant el jutge Llarena que ha de revisar la presó incondicional sense fiança.

Capella ha sentenciat, en una entrevista a RNE i recollida per Europa Press, que JxCat "està buscant la manera de poder fer efectiva" la investidura i recorda que serà la formació de Puigdemont qui expliqui si el reglament del Parlament permet la via telemàtica perquè Puigdemont pugui assumir el càrrec.

