Junqueras arriba als calabossos de l'Audiència Nacional a punt per comparèixer davant TS

Última actualització Dijous, 4 de gener de 2018 10:30 h

Tres magistrats escoltaran els arguments de defensa i fiscalia i decidiran si el deixen sortir de la presó

ACN | Un vehicle camuflat de la Guàrdia Civil ha traslladat a les 9.20h del matí el vicepresident destituït i número 1 d'ERC, Oriol Junqueras, fins als calabossos de l'Audiència Nacional. L'han escortat dos cotxes més de la policia.

Allà, Junqueras haurà d'esperar fins que, novament, la policia el traslladi fins al Suprem (situat a pocs metres i on no hi ha calabossos) on assistirà a la vista que ha de servir per revisar la mesura cautelar de la presó preventiva. El líder d'ERC està empresonat a Estremera des del 2 de novembre.



El seu lletrat, Andreu van den Eynde, ha presentat un recurs d'apel·lació davant la sala segona del Tribunal Suprem contra la interlocutòria del jutge Pablo Llarena, que va decidir el passat 4 de desembre mantenir Junqueras a la presó perquè considerava que hi havia risc de reiteració delictiva i el vinculava a "explosions violentes" al carrer. Enguany, qui haurà de resoldre sobre la situació personal del vicepresident destituït no serà Llarena sinó els tres magistrats que conformen aquesta sala: Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde.



La fiscalia ja ha demanat als magistrats que desestimin el recurs i mantinguin Junqueras a la presó.

