Aquests són els arguments als quals s'aferra Junqueras per sortir de presó

Entre els arguments que exposarà l'advocat del vicepresident davant dels tres magistrats de la sala destaca el "clima de tranquil·litat" que es viu a Catalunya abans i després de les eleccions. Tanmateix, el fet que ERC ha fet una campanya apostant "de manera genuïna pel diàleg i la bilateralitat" i que Junqueras ha estat escollit diputat i, per tant, s'ha de poder garantir el seu dret a participació política.

