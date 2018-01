Els detalls de la reunió entre la CUP i Puigdemont a Brussel·les

En aquesta trobada hi ha hagut un intercanvi d'impressions on la CUP ha demanat com la formació JxCAT vol encarar la legislatura i de com pretén iniciar el procés de desplegament de la República de l'1 d'octubre i el desplegament del projecte republicà com a clau de garantia de drets polítics, socials, econòmics, ambientals i sexuals que no hi tenen cabuda dins del context autonòmic i del règim del 78, segons ha explicat la mateixa formació en un comunicat.La CUP-CC ha aprofitat per manifestar que el retorn a l'autonomisme resultaria un trencament amb la voluntat popular mostrada al referèndum de l'1 d'octubre i el retorn a un context de privació de drets polítics i socials per part de l'estat espanyol, a la intervenció financera del Govern autonòmic i dels municipis i a un atac sistemàtic del Tribunal Constitucional contra les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya.D'aquesta manera s'expressava també Carles Riera, diputat de la formació al Parlament: "Si aquest 155 no s'aixeca, cal desobeir-lo, no acatar-lo"