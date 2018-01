ERC supera per primer cop BComú en intenció de vot a Barcelona

Els comuns també pugen, però no tant, i es queden amb un 16,3 (15,7% al juny). El PSC guanya suports i se situa com a tercera força amb un 9,3% (3,3 punts més), seguit de Cs, que passa del 5,9 de l'anterior baròmetre al 6,4% d'intenció de vot al desembre.El PDeCAT quedaria com a cinquena força, baixant una dècima des de juny fins al 5,8; la CUP està per darrere amb el 3,6% (+1,2 punts), i el PP seria últim amb l'1% (dues dècimes menys).