La Legió espanyola posa a règim els seus soldats

El pla excusa la forma física dels legionaris afirmant que "assumir que l'aparició del problema de l'excés de pes està relacionat amb una manca de professionalitat no sempre és correcte", ja que en alguns casos "pot haver darrere un problema de caràcter cultural, patològic o fins i tot psicològic que ha de ser abordat adequadament ". També admet que no compten amb instructors o entrenadors físics amb experiència i els soldats estan desmotivats.Als que no compleixin els objectius marcats, rebran càstigs i no podran participar en activitats militars com jures de bandera o desfilades de Setmana Santa. Amb els menys aplicats, també es duran a terme mesures que puguin afectar els seus sous, com la prohibició de participar en operacions a l'exterior, rebre premis i recompenses, etc. Si en un any, algun legionari no ha perdut res de pes, pot suposar la seva expulsió de l'exèrcit.