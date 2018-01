Junqueras no sabrà aquest dijous si pot sortir de la presó

Última actualització Dijous, 4 de gener de 2018 15:25 h

La sala continuarà deliberant divendres però es desconeix quan comunicarà la resolució

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN| La decisió dels tres jutges del Tribunal Suprem sobre si Junqueras pot sortir en llibertat no es prendrà aquest dijous. Els magistrats Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde han estat una hora i mitja deliberant després de la vista però han decidit donar per acabada la reunió i, per tant, la decisió no es coneixerà avui.

Oriol Junqueras, el dia que va declarar a l'Audiència Nacional © Rafa Garrido Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Oriol Junqueras, Tribunal Suprem

El vicepresident ha pogut fer ús del darrer torn de paraula davant la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem, on ha refermat que és un "home de pau" i ha apel·lat a les seves conviccions "morals i cristianes" per defensar que aposta per una via política "negociada i pacífica". També ha demanat que se'l deixi exercir la funció de diputat després d'estar escollit el 21-D i poder estar amb la seva família després de dos mesos en presó preventiva.



En cas que la decisió de la sala mantingui Junqueras a la presó, Van den Eynde ha assegurat que demanaran la llibertat "a totes les instàncies" i que en el moment que la situació processal canvií tornarien a demanar que declarés. Així mateix, ha subratllat que demanarien el trasllat a una presó catalana per tal que estigués més a prop i pogués sortir cada cop que es celebrés un ple al Parlament. "Seria inversemblant pensar que una mesura cautelar per a algú que no és culpable i en un procediment que acaba de començar pugui alterar la composició d'una cambra legislativa", ha afirmat.

La deliberació es reprendrà divendres però fonts judicials no confirmen quan es farà pública la resolució de la sala del Suprem designada per resoldre el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Junqueras. La sala té sobre la taula les peticions de la fiscalia i de l'acusació popular (exercida pels ultradretans de VOX) que consideren que cal mantenir Junqueras entre reixes perquè existeix risc de reiteració delictiva.En canvi, la defensa –exercida per Andreu van den Eynde- sol·licita la llibertat i argumenta que Junqueras aposta per la negociació política i les vies pacífiques, que el clima a Catalunya s'ha calmat i que s'ha de garantir el seu dret de participació política perquè ha estat escollit diputat el passat 21-D. Van den Eynde també ha criticat que la fiscalia ha volgut "avançar el judici" i entrar en el fons de la qüestió i ha recordat que la vista era només per resoldre sobre la seva situació personal.