C's no processa la negativa dels comuns i insisteix en negociar amb tothom ''fins l'últim dia''

"Converses informals" perquè C's cedeixi un escó al PP

ACN/M.B| Els comuns van tancar ahir, definitivament, la porta a donar a Ciutadans la presidència del Parlament. Amb tot, la formació liderada per Inés Arrimadas sembla no haver processat la informació perquè -tot i admetre que és "difícil" arribar a acords amb Catalunya en Comú-Podem- el secretari de Comunicació i portaveu dels taronges, Fernando de Páramo, ha insistit que cal negociar amb tothom "fins l'últim dia".

"Estan més a prop dels independentistes que d'un canvi per a Catalunya", ha retret als comuns el portaveu del partit taronja. En aquesta línia, De Páramo ha sentenciat que l'adversari dels comuns és Cs, i no el president en funcions Carles Puigdemont o el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.

"És difícil arribar a acords amb els qui no ho volen i et veten des del primer dia", ha constatat, després de confirmar que Cs no ha mantingut converses "formals ni informals" amb els de Domènech. Malgrat tot, Cs insisteix en continuar negociant per "lluitar cada dia" amb l'objectiu d'aconseguir la presidència del Parlament i el control de la Mesa.

Investidura telemàtica

Preguntat per si creu que el reglament del Parlament permetria una investidura telemàtica, ja que Puigdemont roman exiliat a Brussel·les, el secretari de comunicació de Cs ha reiterat que la llei de la cambra "no està al servei" del candidat de JxCat, sinó que és "de tots els catalans" i "de tots els diputats". En aquesta línia, De Páramo ha asseverat que en l'anterior legislatura els independentistes ja van intentar aplicar la llei "a la mesura" de Puigdemont, i ha advertit que ara volen fer "el mateix" per intentar-lo investir. "Cal que es compleixin el reglament i la resta de lleis", ha exigit.

Cedir un escó al PPC?

D'altra banda, De Páramo ha assegurat que Cs no ha parlat ni valorat encara la possibilitat de cedir un escó al PPC per tal que la formació que encapçala Xavier García Albiol pugui formar grup parlamentari propi. Al seu torn, el secretari general del PPC, Santi Rodríguez, ha reconegut aquest matí que sí que s'han produït "converses informals" per tal que alguna formació els pugui cedir un diputat. Els populars també han deixat clar que donen suport a que Cs presideixi la Mesa, però han insistit que Arrimadas ha d'intentar també formar govern.