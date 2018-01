Inda traspassa una altra línia vermella: carrega contra els fills de Junqueras per dedicar-li el pessebre

Ojalá Eduardo Inda mañana no despierte: pic.twitter.com/Q48Tpkgno0 — Bernat Castro (@Berlustinho) 4 de gener de 2018

Junqueras, empresonat a Madrid per la justícia espanyola des del 2 de novembre, no ha pogut compartir aquestes festes amb els seus éssers estimats; per la qual cosa els seus fills han volgut recordar-lo col·locant al pessebre una fotografia seva amb un escrit on es llegeix “el pare és un heroi”.L’equip de Junqueras ha compartit una imatge a Instagram, on molts usuaris han aprofitat per enviar ànims a la família. Al contrari, Inda ha carregat contra el pessebre dels menors i s'ha mofat de la seva situació publicant un article a Twitter acompanyat de la frase "mare meva el messies...".Arran de les crítiques del tuiter Bernat Castro, han canviat el titular de la notícia i han aprofitat per publicar un altre article carregant contra ell.