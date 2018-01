Un regidor del PP a Conca diu que ''qui dorm als caixers és perquè vol''

"Hi ha gent que no vol saber res dels serveis socials" i per això "la gent que dorm als caixers és perquè vol dormir allà", va dir el popular durant el ple de decembre en que es debatía una moció socialista per a la incorporació al futur Pla d'habitatge estatal d'un programa de prevenció i atenció a les persones 'sense sostre'.

"Si un senyor vol dormir en un caixer, jo no em puc ficar amb la llibertat de les persones", sentenciava, amb total tranquil·litat.