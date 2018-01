Albiol renega de Tabàrnia

Última actualització Dijous, 4 de gener de 2018 18:30 h

Titlla de "lamentable" que s'hagi rebatejat els carrers de Badalona

ACN/Redacció| El president del PPC, Xavier García Albiol, ha qualificat de "lamentable" que aquesta matinada hagin aparegut plaques dels carrers de Badalona (la ciutat on va ser alcalde del 2011 al 2015) rebatejades amb el nom de Tabàrnia. Algunes vies són tan significatives com el conegut carrer del Mar.

De moment es desconeix la identitat de qui ha canviat el nomenclàtor de Badalona aquesta matinada.

Me parece lamentable que primero los independentistas y ahora alguien como reacción a éstos se dediquen a tapar las placas de las calles. Badalona es más seria que todo esto. pic.twitter.com/yFrdXMyUQd — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 4 de gener de 2018

A través de les xarxes socials, el popular ha criticat que els independentistes tapessin les plaques amb adhesius indicant 'Carrer d'Oriol Junqueras' o 'Carrer dels presos polítics' i que ara algú com a "reacció" hagi fet el mateix rebatejant els carrers com a 'Carrer de Tabàrnia' o "Carrer NO a la independència" (també s'ha canviat el nom d'altres carrers per missatges contraris a la independència). Les xarxes socials s'han fet ressò d'aquesta acció, a la que Albiol ha contestat: "Badalona és més seriosa que tot això".