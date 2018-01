Quasi mig milió de signatures per portar Espanya davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans

"Insto a totes aquelles entitats polítiques i civils que estan a favor que es realitzi un referèndum d'independència de Catalunya a que iniciïn una campanya de recollida de signatures/autoritzacions per portar l'Estat espanyol davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) i presentar una demanda col·lectiva sol·licitant que s'obligui a l'estat espanyol a autoritzar, celebrar i respectar els resultats d'un referèndum d'independència per Catalunya", diu la proposta, que ja compta amb 493.019 signatures de suport de les 500.000 que es demanen.

