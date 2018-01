La premsa se centra en la declaració de Junqueras davant el Suprem

El Periódico destaca aquestes paraules del vicepresident destituït: "Els prego la meva llibertat".El Punt Avui titula que "Junqueras defensa al Suprem la seva aposta pel diàleg".La Vanguardia destaca que "Junqueras demana la llibertat al TS per tornar al Parlament".El País diu que "Los fugados piden garantías para renunciar a sus escaños".La Razón assegura que "Puigdemont pide boicotear el Parlament si Rajoy no retira el 155".El Mundo destaca que "Messi impone una cláusula al Barça en caso de independencia".L'ABC: "Buscan el rastro de El Chicle en 70 intentos de secuestro".

