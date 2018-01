La meitat dels espanyols creu que Rajoy va encertar convocant eleccions a Catalunya

5 de gener de 2018, 18.33 h

ARA JA NOMES FALTA QUE ACCEPTIN EL RESULTAT. DESGRACIADAMENT TENEN UNA DEMOCRACIA AMB CLAUSULA DE DICTADURA - 155 - ADMESA PER LA UE. ENS CONVE ESTAR AMB ELS DICTADORS HIPOCRITES EUROPEUS ??? SI NO DECLAREM L'INDEPENDENCIA UNILATERALMENT, NO ENS EN SORTIREM EN MOLTS ANYS...MASSA