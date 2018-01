Barcelona: estan contents ERC i BComú amb els resultats del baròmetre?

No hi ha cap vot

Pisarello ha ressaltat els bons resultats de l'enquesta: "la ciutadana de Barcelona valora positivament la gestió municipal i el funcionament dels seus serveis" i ha recordat que Ada Colau és la política més ben valorada pels barcelonins.

Per contra, Bosch insisteix a diferenciar la valoració que fa la gent entre el funcionament de la ciutat, més ben valorada, i la "mala gestió" que hi està fent el seu govern. "Barcelona se'n surt malgrat el que fa el seu govern", sentencia el líder d'ERC a Barcelona.

Pel que fa als bons resultats d'ERC en intenció de vot, Bosch ha dit que és "com un piropo" però seguiran treballant perquè les dades no canvien la realitat. Tanmateix, ha destacat la diferència entre aquests resultats i els del 21-D.



L'encaix de Catalunya a Espanya

"Les dades del baròmetre demostren que la qüestió de l'encaix de Catalunya a Espanya preocupa moltíssim", ha ressaltat Pisarello. En aquest sentit, els barcelonins exigeixen la retirada del 155, l'alliberament dels presos polítics i el rebuig a les vies unilaterals, ha destacat el primer tinent d'alcalde.

Això mostra, segons Pisarello, que la ciutadania de Barcelona "és molt plural". Per això diu, és necessari "recuperar l'autogovern" i buscar alternatives. "Una majoria estarem aquí", sentencia Pisarello, que afegeix que el model autonòmic "està en crisis".

"Sembla que ens dirigim a un model autonòmic preconstitucional", sentencia el tinent d'alcalde, que destaca la pràctica desaparició del PP en els resultats del baròmetre que demostra que la seva aposta per Catalunya "va ser un error enorme".

Per la seva banda, el líder d'ERC s'ha mostrat molt indignat "perquè sembla que avui la cosa no pinta bé per Junqueras, injustament empresonat". I ha destacat que aquesta situació és inaudita en el segle XXI.