Seductor i infidel: Així és Juan Carlos fora de les fronteres espanyoles

Però també que té una ànima de "Don Juan" i de conquistador de màxima potència. De fet, sense anar més lluny, "Juanito", s'ha convertit al llarg dels anys en la perfecta reencarnació del galant de Zorrilla, com el recullen des de l'OKdiario.

I amb l'aniversari com a excusa, el digital madrileny ha volgut conèixer l'opinió que es té del pare del rei fora d'Espanya. El resultat? Juan Carlos és considerat un home molt atractiu, responsable del restabliment de la democràcia a Espanya i un gran seductor.

El rei Joan Carles imposa a Felip VI la banda que l'erigeix com a cap de les forces armades

Redacció | Seductor i infidel. D'aquesta manera veuen al el senyor Juan Carlos fora de les fronteres espanyoles. Però no són els únics adjectius. Segons l'OKdiario, també és vist com una persona atractiva i intel·ligent. Aquest divendres, el pare de Felip VI, compleix 80 anys i ho fa lluny del focus mediàtics i gaudint d'una jubilació daurada.

