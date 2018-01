L'ANC no descarta un govern mix amb polítics a l'exili

Última actualització Divendres, 5 de gener de 2018 12:00 h

Afirmen que les circumstàncies "anòmales" exigeixen solucions "singulars"

Redacció | El secretari general de l'ANC, Enric Blanes, ha assegurat que es podria formar un "govern mix amb polítics a l'exili i altres a Catalunya" perquè ens trobem davant de circumstàncies "anòmales" que poden exigir solucions "singulars".

En aquest sentit, ha subratllat que l'independentisme "ha guanyat en condicions molt adverses" i remarca que l'important no és qui serà investit president, sinó, que es garanteixi la unitat d'acció dels partits de la república per fer un govern fort amb suport parlamentari sòlid.



Blanes també ha indicat, aquest divendres al matí en declaracions a Onda Basca, recollides per Europa Press, que a Catalunya hi ha una "polarització política però no una fractura social".



Pel que fa a la decisió del Suprem d'alliberar Oriol Junqueras, el secretari general ha lamentat que "tots els indicis apunten que continuarà en presó preventiva". Tanmateix, ha assegurat que Jordi Sànchez, tot i estar empresonat, es troba "molt fort i convençut de la seva posició".



Finalment, ha remarcat que l'independentisme està "sempre disposat a negociar" i ha recordat que "es va sol·licitar fins a 18 vegades un referèndum pactat". "La unilateralitat és el 155 que no s'ha consultat a la població catalana", ha etzibat Blanes.

