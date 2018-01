JxCat diu que no hi ha pla alternatiu a Puigdemont

Última actualització Divendres, 5 de gener de 2018 14:00 h

Insisteixen en no caure en la “trampa” d’enfrontar-lo amb Junqueras

Redacció | La formació nacionalista envia un document als seus diputats electes on assegura que hi haurà acord amb ERC i la CUP sobre la Mesa.

JxCat ha tornat a tancar files amb el seu candidat, Carles Puigdemont. En un document que ha enviat als seus diputats electes i altres membres de les llistes del 21-D, la formació nacionalista assegura que no hi ha cap pla alternatiu al d’investir Puigdemont com a president de la Generalitat.



De fet, JxCat insisteix en el text que no caurà en la “trampa” que està “fomentant l’Estat” d’enfrontar el president destituït amb el vicepresident i líder d’ERC, Oriol Junqueras. La formació nacionalista també es mostra convençuda que hi haurà acord amb Esquerra i la CUP sobre la configuració de la Mesa, i afegeix que les negociacions s’ampliaran amb Catalunya en Comú-Podem, ja que totes quatre formacions configuren el “bloc democràtic i anti-155”.



Rufián parla d'un pla B



L’endemà que el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, apuntés que si Puigdemont no pot tornar a Catalunya el “pla B” passaria per investir Junqueras, JxCat subratlla que l’única conseqüència dels resultats electorals del 21-D és la investidura del seu cap de llista, ara a Brussel·les.



Finalment, el document demana als electes de la formació que no facin cas de les “especulacions”, perquè “JxCat només te un pla, i qualsevol altre pla és acceptar el 155”.

