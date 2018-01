[Vídeo] El Palau Blaugrana clama llibertat pels presos polítics

Allò que no es veu per Televisió: l'ambient al Palau Blaugrana. Espectacular. pic.twitter.com/LkGgoGLiAe

LLIBERTAT & Un dia de partit by @Dracs1991 pic.twitter.com/qCnT5QTtJz

La iniciativa ha estat de la penya Dracs1991 , que el passat mes de novembre també va organitzar diverses protestes, que van ser seguides per part de tota l'afició present al pavelló barcelonista.

