Retornen destrossat un pessebre enviat als presos polítics

Una part del pessebre on apareix un poble amb cartells de publicitat antics enganxats a la paret

Antoni Bargalló és pessebrista i cada any en fabrica un o dos per regalar. Aquest any va fer un d'especial i el va enviar abans de Nadal a la presó d'Estremera perquè l'Oriol Junqueras i el Joaquim Forn, cristians reconeguts, el posessin a la cel·la, segons recull el diari ARA